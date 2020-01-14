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Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

DHA

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, mahallede sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedenini araştırdıkları sırada kesintilerin 2 eve yer altında çekilen kaçak hattan kaynaklandığı tespit etti.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, mahallede sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedenini araştırdıkları sırada kesintilerin 2 eve yer altında çekilen kaçak hattan kaynaklandığı tespit etti.
DEDAŞ, dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yer altı kablolarına olası müdahalelerde ise güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluluk bölgesindeki Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Garzan Mahallesi'nde sık sık elektrik kesintisinin ihbarını alan DEDAŞ görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Ekipler, arıza yaşanan yerlerde teknolojik imkanlardan yararlanarak kayıt dışı kullanım olup olmadığını araştırırken, kaçak elektrik kullanmak amacıyla yer altına çekilen hat tespit etti. Yapılan incelemede kaçak çekilen hattın 2 konutun enerjisini sağladığı ve elektrik kesintilerinin çekilen kaçak hattan kaynaklandığı belirlendi. Yer altına çekilen kaçak hattın iptal edilmesiyle mahallede elektrik kesintileri de sona erdi.
DEDAŞ Siirt İl Müdürü yer altına kaçak hat çekenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, kayıt dışı tüketimleri artık teknolojik imkanlar sayesinde çok daha rahat tespit edebildiklerini söyledi.

SİİRT

14 Ocak 2020 Salı

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