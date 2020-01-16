Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.

Okullar arası yüzme şampiyonasında tansiyonu düşen Esma E., (15) adlı sporcu bayıldı. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etmek için yardıma koştu. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda okullar arası yüzme şampiyonası gerçekleşti. Müsabakalar sırasında Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Esma E. tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sağlık görevlileriyle birlikte gence ilk müdahaleyi yaptı. Lise öğrencisi Esma E.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sporcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİİRT 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.