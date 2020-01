Siirt’te fıstık fiyatları altını geçti Siirt fıstığı iç piyasada 100 lira, dış piyasada ise 180 liraya satılıyor

Siirt ekonomisine büyük gelir sağlayan fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu. Fıstığın kilogramı iç piyasada 100, dış piyasada ise 180 liradan satılıyor.

Türkiye'de son yıllarda görülen mevsimsel değişiklerden en fazla etkilenen ürünler arasında fıstık da yer alıyor. Fiyatları ile el yakan Siirt fıstığı, gram altınla yarışır hale geldi. Fıstık fiyatlarındaki artışın satışları etkilemediğini belirten işletme sahibi Selami Özbilici, vatandaşların fıstığı kilo kilo aldığını ve tattan vazgeçmediklerini söyledi. Özbilici, "Bu yıl fıstığımız kuraklık olduğundan dolayı bayağı bir az çıktı, buna bağlı olarak fiyatlar da oldukça yükseldi. Geçen yıl altın fiyatıyla yarışıyorduk. Ama bu yıl altın fiyatını bile geçtik. Siirt fıstığı iç piyasada 100 liradan satılıyor. Şehir dışında ise 160 ile 180 liraya kadar fıstık fiyatları var. Altını her yerde bulabiliyoruz, her ilde bulabiliyoruz ama Siirt fıstığını birinci kalite olarak o da Siirt’te zor bulmaya başladık" dedi.



"Fiyatların yükselmesine rağmen bu tattan vazgeçmiyoruz"

Siirt fıstığındaki lezzetin hiçbir fıstıkta olmadığını belirten müşterilerden Abdulkadir Eldemir, fiyatların yükselmesine rağmen bu tattan vazgeçemediklerini söyledi. Eldemir, "Siirt fıstığı 100 lira değil de bin lira da olsa karşılığını kat kat veriyor. Tadı, lezzeti içinde saklı. Yiyen tadının farkına varıyor. Tabii biz Siirtliyiz, Siirt dışında çok akrabalarımız, eş, dostumuz var. İstanbul, Ankara gibi illere sürekli bu lezzeti göndermek zorunda kalıyoruz. Çünkü onlar da yedikten sonra bu tattan vazgeçemiyorlar. Her sene bizden kilo kilo istiyorlar" diye konuştu.



"Avrupa’da fıstık taneyle satılıyor"

Siirt’in vazgeçilmez ürünü olan fıstığı severek ve beğenerek tükettiklerini kaydeden Soner Yılmaz, fiyatının yüksek olmasına rağmen tüketmeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Bu sene fıstıkta rekolte düşüktü, çünkü kuraklık vardı. Fiyatlarda da artış oldu. 80 lira olan fıstığımız bu sene 100 liradan satışa sunuluyor. Ama bu rakam bile bizim Siirt fıstığı için çok düşük rakamdır. Avrupa ülkelerinde fıstığı tane ile satıyorlar. Ben Avrupa ülkelerinden bir tanesine gittiğimde canım fıstık çekti. Fıstık almaya kalkıştım, 7 tane fıstığı bana o zamanın parasıyla 4 euroya sattılar. Bu yüz lira fıstık için çok çok az. 100 lira değil yüzde yüz artsa 200 lira bile olsa Siirtliler bu tattan vazgeçemezler" şeklinde konuştu.



"Son 20 yılın en yüksek fiyatı"

Fıstık satıcısı Ramazan Özbilici ise son 20 yılın en yüksek fiyatına ulaştıklarını söyledi. Özbilici, "20 yıldır fıstık işiyle uğraşıyorum, fıstıkçıyız, mesleğimiz bu. Son 20 yılın en yüksek fiyatları bu yıl ve en düşük rekoltesini elde ettik. Şu anda Siirt fıstığı 100 liradan perakende satışı var Siirt genelinde, ana çatlak birinci kalite ürünümüz. Talep çok olduğu için fiyatlar çok yükseldi. Batıda 160 ile 170 liraya kadar şuanda okunuyor. Siirt merkezde en iyi birinci kalite 100 liradan satılıyor. Rekolte az olduğundan dolayı geçen yıl altınla yarışan fıstığımız bu yıl altını da geçti. Altını her yerde bulabiliyoruz ama Siirt fıstığını bulamıyoruz" dedi.

