Siirtli kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Siirt’te Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında Tillo İlçe Kaymakamlığı bünyesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kadın çiftçi tarımsal eğitim kurslarını başarıyla bitiren kursiyerler için sertifikaları verildi.

Tillo konferans salonda düzenlenen törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan ve ilçe kurum amirleri ve kursiyerler katıldı. Tarımsal eğitim kurslarını başarıyla bitiren kadın çiftçilere sertifikaları ve hediyelerini takdim ettiklerini belirten Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, asma yetiştiriciliği ve sürü yönetimine toplamda 50 kadının eğitim alarak sertifika almaya hak kazandıklarını söyledi. Kaymakam Düzgün, "50 kadın çiftçimiz kursları başarıyla tamamlayarak mesleki eğitim sertifikalarını bugün aldılar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Aldıkları eğitimlerle tarımda sürekliliği artırmayı amaçladık. İnşallah bu amacımıza da kadın çiftçilerimiz sayesinde ulaşacağız" dedi.

Tarımsal eğitim kurslarının 2020 üretim yılında da devam edileceği belirtildi.

SİİRT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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