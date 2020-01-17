Siirtli öğrenciler şampiyon olmak için kulaç attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siirtli öğrenciler şampiyon olmak için kulaç attı

İHA

Siirt'te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında 150 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Siirtli öğrenciler şampiyon olmak için kulaç attı

Siirt'te düzenlenen okullar arası yüzme şampiyonasında 150 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen okullar arası yüzme şampiyonasına 150 sporcu katıldı. 40 kız öğrencinin katıldığı şampiyonada dereceye girenlere ödül verildi.
Dönem dönem sporcular için çeşitli spor etkinlikleri düzenlediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, gençler için her branşta sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Olgaç, "Biz burada yüzmeyi çocuklarımıza öğretiyoruz. Havuzumuz sporcularımızın emrindedir. Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın Projemiz vardı. Okullarda yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Havuzumuzda deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde yüzmeyi öğretiyoruz bu çocuklara. Bütün çocuklarımızı yüzmeye bekliyoruz. Gelsinler yüzmeyi öğrensinler" dedi.
2 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini belirte 6. sınıf öğrencisi Hatice Astikrar adlı sporcu, hedefinin Avrupa da ülkemizin bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi. Astikrar, "Bugün okullar arası yüzme yarışması oldu ve ben burada birinci oldum. İlerde de Türkiye’de ve Avrupa da birinci olmayı hedefliyorum" diye konuştu.
Nisa Nur Çıtakadlı sporcu ise "Bugün yapılan okullar arası yarışmada ikinci oldum. Hedefim birinci olmaktı. Daha çok çalışıp birinci olacağım. Avrupa yarışlarında bayrağımızı temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Okullardan yüzme kursuna ve yoğun bir ilginin olduğunu belirten yüzme antrenörü Halil Taş, hedeflerinin Siirt’teki gençleri yüzme kurslarına yöneltip sportif alanda gelişimlerini sağlamak olduğunu söyledi. Taş, "Şuanda okullarda hayli bir ilgi var. Bu da bizi memnun ediyor. Okullarımız böyle ilgi alaka gösterdikleri için bütün okullara tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi seviyelere gideceğiz. Yüzme sporunu okul ve okul dışında da yayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere madalya ve hediye takdim edildi.

SİİRT

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirtli kadın çiftçilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Siirtli kadın çiftçilere sertifikaları verildi
Siirt’te fıstık fiyatları altını geçti Siirt fıstığı iç piyasada 100 lira, dış piyasada ise 180 liraya satılıyor
YEREL HABERLER Siirt’te fıstık fiyatları altını geçti Siirt fıstığı ...
Tefecilerin not defterlerinde 3 milyon 750 bin lira alacak çıktı Siirt'te tefeci operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tefecilerin not defterlerinde 3 milyon 750 bin lira ...
Siirt’te araması bulunan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te araması bulunan 4 kişi yakalandı
Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti
YEREL HABERLER Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve ...
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X