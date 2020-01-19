Siirt'te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 421. Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Şükriye K. adlı kadının yakınları, kendisinden haber alamayınca 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Şükriye K., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİİRT 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

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