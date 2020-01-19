Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dayanan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.