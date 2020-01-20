Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K., açığa alındı.
Olay, 13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.
SİİRT
20 Ocak 2020 Pazartesi
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