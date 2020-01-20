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Siirt’te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı

İHA

Siirt'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt’te silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı

Siirt’te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt ili Kurtalan ilçesi Akdem köyünde ikamet eden Y.Y. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü ve çevresinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, şahsın elinde ruhsatsız silah ve mühimmatlar bulunduğu, satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisi alınmış olup operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu; bir adet ruhsatsız Keleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet Kaleşnikof şarjörü, 77 adet 7.62 milimetre Keleşnikof fişeği, 3 adet 7.65 tabanca fişeği ve bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konularak şüpheli hakkında 6136 Sayılı ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanun kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

SİİRT

20 Ocak 2020 Pazartesi

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