Siirt’te tarihi niteliğinde olan 4 obje ele geçirildi

Siirt’te düzenlenen operasyonda, tarihi niteliğinde 4 obje ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şirvan ilçesinde, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet objeye, 2 adet ruhsatsız av tüfeğine, 3 adet ruhsatsız tabancaya ve 83 adet mermiye el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli bir şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır” denildi.

SİİRT 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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