Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

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Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:53

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