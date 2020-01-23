Odun yerine ayağını kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Odun yerine ayağını kesti

İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde odun kesen bir kişi yanlışlıkla ayağını kesti. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Odun yerine ayağını kesti

Siirt’in Pervari ilçesinde odun kesen bir kişi yanlışlıkla ayağını kesti. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyünde meydana gelen kazada, evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesen Hüseyin U., bir anlık dalgınlık sonucu motorlu testereyi ayağına kaydırınca sol ayağını kesti. Ağır yaralanan Hüseyin U., haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma ...
Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Eşi terk etti, tek başına verdiği hayat mücadelesinde iş yeri sahibi oldu 4 çocuğunu okutabilmek için mücadele veren Halime Timur, açtığı lokantada ev yemekleri yapıyor
YEREL HABERLER Eşi terk etti, tek başına verdiği hayat mücadelesinde ...
Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Siirt’te ekipler hasta kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Siirt’te ekipler hasta kadın için seferber oldu
Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya yöneldi Vatandaşlardan kelle paçaya talep arttı
YEREL HABERLER Fiyatı uygun olunca vatandaşlar kelle paçaya ...
Siirt'te, drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Siirt'te, drone destekli trafik denetimi
Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 ...
Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Siirt Emniyeti 13 insansız hava aracı ve 9 personelle ...
Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için ...
Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Siirt'te köy yolunda mahsur kalan koyun sürüsü ...
Kar yolları kapattı, doğum sancısı çeken kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, doğum sancısı çeken kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X