Odun yerine ayağını kesti

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Siirt’in Pervari ilçesinde odun kesen bir kişi yanlışlıkla ayağını kesti. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyünde meydana gelen kazada, evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesen Hüseyin U., bir anlık dalgınlık sonucu motorlu testereyi ayağına kaydırınca sol ayağını kesti. Ağır yaralanan Hüseyin U., haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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