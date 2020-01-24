Siirt'te 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 105 bin lira olan toplam 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt’in Kurtalan ilçesinde ikamet eden E.A. ve N.S. isimli şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman ilinden temin ettikleri kaçak cep telefonları Kurtalan ilçesine getirip iş yerlerinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden şüpheliler E.A. ve N.S. isimli şahısların Kurtalan ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinde yapılan eş zamanlı aramalar sonucu piyasa değeri yaklaşık 105 bin TL olan 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konularak ve şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

SİİRT 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.