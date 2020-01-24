Siirt’te seyir halindeki araç kül oldu

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Siirt’te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan karayolunda seyir halindeki Sabahattin E. yönetimindeki 56 AE 576 plakalı araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü Sabahattin E., seyir halindeyken aracın ön tarafından çıkan dumanı fark etmesiyle aracı sağa çekerek indi. Sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan araca müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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