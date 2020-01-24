Siirt’te deprem paniği: Vatandaşlar sokağa döküldü

Elazığ’daki 6,8’lik deprem Siirt’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde hissedilen deprem nedeniyle, Siirt’te vatandaşlar sokağa döküldü. Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem, Siirt’te korkuya neden oldu. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Depremin paniğini yaşayan bazı vatandaşlar ise kucaklarındaki bebeklerle evlerine girmeyerek, korku dolu bekleyişlerini sürdürdü.

Can ve mal kaybının olmadığı depremde dışarı çıkan vatandaşlar, yaşadıkları panikten ötürü geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

SİİRT 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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