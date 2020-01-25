Siirt’te ekipler deprem bölgesine gitmek için hazır bekliyor

Siirt’te 112, UMKE ve AFAD ekipleri deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır bekliyor.



Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Siirt’ten 2 UMKE aracı ile bir ambulans bölgeye ekipler sevk edilirken, komuta merkezinde 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekiplerinin olası bir duruma karşılık deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır bekletildiği öğrenildi. Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, deprem bölgesine gönderilmek üzere ekip olarak 24 saat hazır bekleyeceklerini söyledi.



Ömür, “Merkez üssü Elazığ’a bağlı Sivrice’de meydana gelen deprem dolayı İl Sağlık Müdürlüğü olarak hemen harekete geçtik. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde Siirt’ten ne gibi destek olabilir düşüncesiyle görüşmeler yaptık. İlk etapta 2 tane UMKE ekibi ve bir tane ambulansımız yola çıktı. Şuan yolda ilerleyen saatlerde de muhtemelen 2 ekip daha göndereceğiz. Toplam 5 ekiple inşallah destek olmaya gideceğiz. Umarım tehlikeli bir boyutta değildir. Korktuğumuz gibi çıkmaz hepimize geçmiş olsun” dedi.

SİİRT 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:51

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