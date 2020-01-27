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Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım eli

İHA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için 'Siirt Çocuklar Üşümesin' topluluğu depremzedelerin üşümemesi için battaniye, mont, bot ve gıda malzemesi topladı.

Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım eli

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için ‘Siirt Çocuklar Üşümesin’ topluluğu depremzedelerin üşümemesi için battaniye, mont, bot ve gıda malzemesi topladı.
Siirt Çocuklar üşümesin topluluğu üyeleri Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için adeta seferberlik başlattı. Öğrenciler depremzedelere ulaştırılmak üzere çok sayıda battaniye, mont, bot, kuru gıda, yardım malzemesi ve giysileri paketleyerek minibüse yükleyip Elazığ'a gönderdi. Depremin hasar verdiği Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara yardım etmek amacıyla yardım seferberliği başlattıklarını söyleyen ‘Çocuklan Üşümesin’ Siirt topluluğu sorumlusu Ali Fuat Deveci, Siirt halkının yardım etme konusunda göstermiş olduğu duyarlılık için herkese teşekkür ettiğini söyledi. Deveci, “Elazığ’da Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden mağdur olan depremzedelere yardımcı olmak için bir yardım kampanyası başlattık. Bir bütün olduk. Eren turizm ailesi bize çok yardımcı oldular. Biz bu etkinliği 5 kişi yürütüyoruz şuan. 5 kişi Elazığ’a gideceğiz bizim topluluğumuzdan. Siirt halkı olarak bizimle gelmek isteyip gelemeyen ama bir çok yardımda bulunan çok kişi oldu. Biz Türkiye halkı olarak bir bütün olduk” dedi.
Çocuklar üşümesin topluluğu üyesi Pelin Kaplan ise, “Bizde 5 kişi olarak durmadan çalıştık. Siirt’te hiç durmadan çalıştı. Bunun yanı sıra çok gıda, mont, bot gibi elimizden geldiğince toplamaya çalıştık. Türkiye olarak bir bütün olduğumuzu düşünüyorum. Elazığ’da yaşanan deprem hiç bir şekilde milletimizi sarsmadı. Ve herkes elinden geleni yaptı. Tüm şehirler olsun. Adana’dan tutun İstanbul’a kadar İstanbul’dan tutun Zonguldak’a kadar tüm şehirler olarak el birliği olup Elazığ’daki vatandaşlarımıza hep birlikte yardım ediyoruz. Bu çok güzel bir şey şuan herkes bir bütün” diye konuştu.

SİİRT

27 Ocak 2020 Pazartesi

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