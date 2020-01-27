Siirt’te trafo yangını paniğe neden oldu

Siirt’in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi.

Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı.

SİİRT 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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