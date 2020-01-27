6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti

-SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de intihardan vazgeçip, indi.





SİİRT 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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