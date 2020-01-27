Siirt Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (STSO) taraf\u0131ndan, Elaz\u0131\u011f da meydana gelen 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan afet b\u00f6lgesine bir kamyon dolusu yard\u0131m malzemesi g\u00f6nderildi. SSTO taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan kampanya kapsam\u0131nda iki g\u00fcnde toplanan bir kamyon dolusu g\u0131da, giyim, battaniye ve \u0131s\u0131t\u0131c\u0131dan olu\u015fan yard\u0131m malzemesi deprem b\u00f6lgesine g\u00f6nderildi. STSO Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat \u00d6zg\u00fcr \u00c7alapkulu, deprem b\u00f6lgesindeki vatanda\u015flar\u0131n acil ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da g\u0131da, ve battaniye topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7alapkulu, Ge\u00e7ti\u011fimiz cuma g\u00fcn\u00fc Elaz\u0131\u011f Sivrice merkezinde ya\u015fanm\u0131\u015f olan depremden dolay\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybeden de\u011ferli karde\u015flerimize y\u00fcce Allah\u2019tan rahmet diliyorum. Yaral\u0131 olanlara da en k\u0131sa zamanda sa\u011fl\u0131klar\u0131na kavu\u015fmas\u0131n\u0131 temenni ederek dua ediyorum. Bizde Siirt Ticaret Sanayi Odas\u0131 olarak Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcven Kuzu\u2019nun talimatlar\u0131yla yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131k. Buradaki insanlar\u0131m\u0131z\u0131n ya\u015fam\u0131\u015f olduklar\u0131 ac\u0131y\u0131 y\u00fcre\u011fimizde hissederek bir nebze de olsa o ac\u0131lara merhem olabilmek ad\u0131na ba\u015flatm\u0131\u015f oldu\u011fumuz kampanyaya ciddi bir katk\u0131 destek ya\u011fd\u0131 iki g\u00fcnde. Bu destekten dolay\u0131 k\u0131ymetli hem\u015fehrilerimize \u00e7ok \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz dedi.