Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince BatmanKurtalan karayolu üzeri Gürgöze köyü girişinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan arama sonucu aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde 500 gram toz esrar maddesi ve şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şüpheliler S.A ve E.K. suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmıştır. Adli işlemlere başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

SİİRT 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.