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Soba satışlarındaki artış esnafın yüzünü güldürdü

İHA

Siirt'te yoğun kar yağışı ve oluşan soğuk havalar, odun sobasına rağbeti arttırdı. Esnaf, gece gündüz demeden çalışarak talebi karşılamaya çalışıyor.

Soba satışlarındaki artış esnafın yüzünü güldürdü

Siirt’te yoğun kar yağışı ve oluşan soğuk havalar, odun sobasına rağbeti arttırdı. Esnaf, gece gündüz demeden çalışarak talebi karşılamaya çalışıyor.
Siirt Bakırcılar Çarşısında faaliyet gösteren sobacılar, son dönemlerde artan soğuk havalar nedeni ile fazla mesai yapmaya başladı. Özellikle yoğun soğukların etkisini günden güne arttırdığı Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinden soba almaya gelen vatandaşların talebine yetişmeye çalışan sobacı esnafının yüzü, artan talep nedeni ile güldü.
Soba almaya gelen kırsal kesimde yaşan köylülerin sayısında belirgin bir artış yaşandığını ve satışların arttığını belirten soba satıcısı Bülent Barbaros, kent merkezlerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına rağmen ilçe, belde ve köylerde sobaya olan talebin azalmadığını söyledi. Müşterilerin daha çok kovalı sobayı tercih ettiğini aktaran Barbaros, "Bu mesleği yaklaşık 32 yıldır yapıyorum. Soba satışlarından gayet memnunuz. Özellikle kırsal kesimleri, bağ evleri sobalı, Allah'a çok şükür şu an satışlarımız iyi, 100 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar olan sobalarımız da var. Şömine tarzında olsun, el yapımı sobalarımız olsun, isteğe göre yapıyoruz. Allah'a çok şükür çok iyiyiz, satışlarımız çok çok iyi. Borular olsun mangallar olsun köylerin belirli kısımları soba alıp gidiyor" dedi.
Sac sobası almaya geldiğini belirten müşterilerden Muhammet Atlağ da "Evimiz kaloriferli olmadığı için sobalar daha uygun, fiyatları da makul. Doğalgaz olmadığı için soba kullanıyoruz" diye konuştu.
Alaattin Yıldız adlı müşteri ise "Yukarı mahalleler hepsi kömür, odun yakıyorlar. Soba biraz pahalı, ama ısınmak için mecbur alıyoruz" şeklinde konuştu.

SİİRT

29 Ocak 2020 Çarşamba

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