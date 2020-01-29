Siirt’te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

– Siirt’te, 2020 yılı birinci dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında Yapıldı.

Siirt Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen ve sekretaryası İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Yatırımcı kamu kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2019 yılı yatırımları değerlendirildi.

Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilde yürütülen yatırımlar ele alınarak yapılacak yatırımlar ve projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Vali Vekili Yıldızhan, 2019 yılı sonu itibariyle 276 proje üzerinde çalışmalar yapıldığını, söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarının 585 milyon 209 bin lira olduğunu, 446 milyon 766 bin liranın harcandığını, projelerin 2020 yılı dönem nakdi gerçekleşmelerinin yüzde 76 olduğunu, 276 projeden 176’sının tamamlandığını, 73’ünün devam ettiğini, 16’sının ihale aşamasında, 11 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı başlanmadığını söyledi. Toplantıda daha sonra yatırımcı kurum ve kuruluş bölge ve il yöneticileri gerçekleştirmekte oldukları yatırımlar hakkında kurula bilgi verdiler ve koordine edilmesi gereken konuları aktardı.

Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Vekili Yıldızhan, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi.

SİİRT 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

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