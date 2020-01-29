Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kilogram esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan merkezinde ikamet eden Ş.A. ve İ.B. isimli şahısların otomobil ile uyuşturucu madde temin etmek için Batman’a gittikleri ve şahısların buradan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi Kurtalan ilçesine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla içici konumundaki şahıslara satacakları bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilmiş olup, BatmanKurtalan karayolu üzeri Gürgöze köyü girişinde icra edilen operasyon sonucu şüpheliler Ş.A. ve İ.B ile birlikte bir kilogram kubar esrar maddesi ve 3 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şüpheliler Ş.A ve İ.B gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülmekte olup, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

SİİRT 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:49

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