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Kapan-5 Gabar operasyonunda emir komuta Atabay'da

İHA

Kapan-5 Gabar operasyonunda emir komuta Atabay'da

Şırnak Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Kapan5 Gabar operasyonunu Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay yönetiyor.
İçişleri Bakanlığınca, Şırnak Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Kapan5 Gabar operasyonunun başlatıldığı bildirildi. Operasyona Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri de katıldı. Şırnak Gabar kırsalında başlatılan ve Kapan5 adı verilen operasyonu bizzat Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay Şırnak’tan yönetiyor.
Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı operasyonu Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay arazide yönetiyor.

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30 Ocak 2020 Perşembe

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