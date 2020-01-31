Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

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Siirt’te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Kübra, Mehmet, Kader ve Berivan Y. gıda zehirlenmesi şüphesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

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