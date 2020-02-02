Siirt’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

SiirtKurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtKurtalan karayolu Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 33 TC 393 plakalı araç ile karşı yönden gelen Arif E. idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Ö., Damla Ö., Aybas Ö., Mustafa T. ve Arif E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT
30 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 05:48
- GÜNEŞ 07:12
- ÖĞLE 12:30
- İKİNDİ 15:15
- AKŞAM 17:39
- YATSI 18:57