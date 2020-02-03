Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarınca 5 Temmuz 2019 tarihinde Siirt’in Pervari ilçesi SarıyaprakDoğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen terör saldırısında terör örgütü PKK'ya yardım eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı SarıyaprakDoğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması olayı ile ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yola döşenen el yapımı patlayıcının hazırlanmasında bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların adreslerine yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda şüphelilere ait bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 kilogram kenevir tohumu, 2 adet el telsizi, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

SİİRT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.