Lezzeti ülke sınırlarını aştı, şoklayıp yurt dışına göndermeye başladı Gece saatlerinde pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryanın lezzeti dünyaya yayıldı Kentte ustaların bin bir emekle yaptığı büryan, şoklanıp yurt dışına da gönderiliyor

Siirt’te gece saatlerinde büyük bir emekle hazırlanarak özel yapılan kuyularda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, yaklaşık bir asırdır kentin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alıyor. Bu tada yurt dışından bile rağbet gösteriliyor.

Etin özel kuyularda pişirilmesiyle yapılan ve yaklaşık bir asırlık tarihiyle önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzeti dünyaya yayıldı. Özel yapılan kuyularda ateşte yaklaşık 1 buçuk 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabına yurt dışından da yoğun talep gösteriliyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin 02.30'da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp, “Yaz kış bu yemeği Siirt halkına sunmaktayız. Tabi ki Türkiye’nin her yerinde Siirtli hemşehrilerimiz var. Yurt dışında da olsun bu hemşehrilerimiz büryan özlemi çektiği vakit Siirt’te geliyorlar. Ayrıca büryanı yurt dışına Türkiye’nin çeşitli illerine de göndermekteyiz. Bunu bir müddet şokladıktan sonra yurt dışına veya Türkiye’nin farklı illerine göndermekteyiz. Büryan kebabımız yurt dışında da büyük bir rağbet gördü. Yurt dışına gönderdiğimiz büryanların tadına bakanlar tekrar tekrar istiyorlar” dedi.

İstanbul’da yaşan Gülten Demir adlı müşteri, büryandaki lezzetin hiçbir yemekte olmadığını söyledi. Demir, “İstanbul’dan geliyorum. Siirtliyim. Büryanı orada da yiyorum ama buradaki büryan gibi değil. Buradaki lezzet bambaşka. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Onur Can Amcaoğlu adlı müşteri ise her sabah geldiklerini ve kahvaltıda büryan yediklerini söyledi. Demir, “Eşsiz lezzet, vazgeçemiyoruz büryandan. Dışarıdan gelen insanlara tavsiye ediyoruz, gayet beğeniyorlar. İstanbul, Bursa, Ankara’da yakınlarımız var. Buradan paketleyip onlara gönderiyoruz, çok beğeniyorlar” şeklinde konuştu.

