Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı

-SİİRT'in Pervari ilçesinde, düşük tehlikesi geçiren 4 aylık hamile Nurten Uygun (35), köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile alındı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin Köyü'nde yaşayan 4 aylık hamile Nurten Uygun aniden rahatsızlandı. 3 çocuk annesinin düşük tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy yolunun karla kaplı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri de durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine bir helikopter, sağlık görevlilerini alıp, köye götürdü.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra helikopter ile Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'na getirilip, burada hazır bekletilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kesin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





SİİRT 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.