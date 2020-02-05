Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Şirvan'a bağlı Kapılı köyünde, 21 Ocak günü N.P.'nin 5 küçükbaş hayvanını çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, hayvan hırsızlığına karıştıkları tespit edilen İ.C., F.C., S.C., S.T. ve M.S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.C., F.C., S.C. ile S.T. tutuklanırken, M.S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





SİİRT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:44

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