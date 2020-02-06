İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu

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SİİRT'te ikna yöntemiyle teslim olan PKK'lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2014-2015 yıllarından bu yana terör örgütü PKK'da silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadının teslim olmaları sağlandı. PKK'lı kadınlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.





SİİRT 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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