Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı

İHA

Siirt'te okullar arası basketbol turnuvası başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 20192020 sezonu faaliyet programında yer alan okullar arası genç erkekler ve kadınlar basketbol bölge şampiyonası müsabakaları başladı.
Siirt’te yapılan müsabakalara Elazığ, Mardin, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Batman, Bitlis ve Diyarbakır okullarından 18 takım, 280 sporcunun katılacağı basketbol grup müsabakaları 14 Eylül kapalı spor salonunda başladı. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, 20192020 yılı basketbol okullar arası müsabakalarının başladığını söyledi. Olgaç, "10 ilden basketbol çalışmaları devam ediyor. Şu anda ilimizdeler. 10 erkek takım 8 kadın takım ilimize basketbol müsabakaları için geldi. 6 gün boyunca ilimizde onları misafir edeceğiz. Toplam 280 sporcu, idareci ve antrenör ilimizde 6 gün boyunca müsabakalarını yapacaklar. Onları en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Bütün sporcu ve antrenör arkadaşlara başarılar dilerim. Bu dönemde bütün çevre illerden bu bölge şampiyonasıdır. Burada birinci olanlar Türkiye şampiyonasına gidecekler. Alt yapıya çok önem verdiğimiz için bütün okullarda bu çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Deprem nedeniyle 5 sporcuyla turnuvaya katıldıklarını belirten Elazığ Atatürk Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Necdet Tatar, "Deprem dolayısıyla sayı olarak 5 kişi geldik ama sağ olsunlar organizasyon harika. Kalma yönünden de bize çok yardımcı oldular. İnsanlar gerçekten çok güler yüzlü her konuda da bize yardımcı oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Acımızı birazda olsa hafifletti arkadaşlar. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Adıyaman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ali Kalay ise "Siirt bizi son derece güzel karşıladı, güzel ağırladı. Şuanda da maçlarımız başladı. Gençler bu tür müsabakalara bu tür etkinliklere sosyal faaliyetlere katıldığı zaman hem kendini geliştiriyorlar hem de mutlu oluyorlar. Anadolu kültürünü öğreniyorlar. Diğer illerden gelen sporcularımızla sıcak ilişkiler kuruyorlar. Bunlar son derece önemli. Bizim öğrencilerde baya bir Siirt’i sevdiler" şeklinde konuştu.
Turnuvada birinci olan takım bölgeler arası finallere katılmaya hak kazanacak.

SİİRT

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, ...
Siirt’te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Siirt’te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu
Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler nedeni ile kurban kesildi
YEREL HABERLER Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler nedeni ile ...
Siirt’te kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kablo hırsızları yakalandı
Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil Botan Çayı'na uçtu, sürücü yüzerek kurtuldu
Siirt'te korkutan yangın, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Siirt'te korkutan yangın, dumandan etkilenen 10 kişi ...
Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar
YEREL HABERLER Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar
Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Siirt'te, hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
Siirt’te küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Siirt’te küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi
Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı
YEREL HABERLER Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için ...
Lezzeti ülke sınırlarını aştı, şoklayıp yurt dışına göndermeye başladı Gece saatlerinde pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryanın lezzeti dünyaya yayıldı Kentte ustaların bin bir emekle yaptığı büryan, şoklanıp yurt dışına da gönderiliyor
YEREL HABERLER Lezzeti ülke sınırlarını aştı, şoklayıp yurt dışına ...
Askeri helikopter düşük riski bulunan kadın için havalandı
YEREL HABERLER Askeri helikopter düşük riski bulunan kadın için ...
Ekipler, hamile kadın ve Azra bebek için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler, hamile kadın ve Azra bebek için seferber ...
Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü
YEREL HABERLER Yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü
Kar yolları kapattı, ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, ekipler 1 yaşındaki bebek için ...
Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X