Siirt’te 104 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanmasına neden oldu. İl Özel idaresine bağlı ekipler kapanan grup köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeni ile sabaha karşı kapanan Pervari ilçesine bağlı 44 köy, Şirvan ilçesine bağlı 50 köy, Eruh ilçesine bağlı 10 köy olmak üzere toplam 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. İlçelerde kapanan grup köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanmış durumda. Ulaşıma kapanan köy yollarımızda, sabah erken saatlerde ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalara devam ediyor. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri uyarmak istiyorum, zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmadan sürücülerimiz trafiğe çıkmasınlar" dedi.

SİİRT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:42

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