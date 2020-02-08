Siirt'te kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeni ile sabaha karşı Pervari ilçesine bağlı 44 köy, Şirvan ilçesine bağlı 50 köy, Eruh ilçesine bağlı 10 köy olmak üzere toplam 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, aşırı kar yağışından dolayı Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı grup köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. 8 ekiple çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Canpolat, "Yoğun kar yağışı nedeniyle açılan yollar tekrar ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımın sağlanması için 8 ayrı ekiple başlatılan çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnşallah en kısa sürede yolu tekrardan ulaşıma açarız" dedi.

SİİRT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:42

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