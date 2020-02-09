Siirt’te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

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Siirt’in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eruh’tan Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

SİİRT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:41

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