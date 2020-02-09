Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

Van'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Saray sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

SİİRT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.