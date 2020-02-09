Siirt'te eğiteme kar engeli

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SİİRT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.