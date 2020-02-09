Siirt'te okullar tatil edildi

'Babam ve ben'

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Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİİRT 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:41

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