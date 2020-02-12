Siirt’te il av komisyonu toplandı

Siirt’te il av komisyonu Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında toplandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Düzgün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Amcalar, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hüsam Olgaç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabey, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav, Siirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Murat Gül ve kurulun diğer avcı üyeleri katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, 20202021 av dönemi için komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen ev hayvanlarının avlanma limitleri, koruma altına alınan av hayvanları, yasaklanan avlanma usulü ve şekillerinin komisyonca karar bağlandığını söyledi. Amcalar, "Toplantıda ayrıca, yasaklanan avlanma araç ve gereçleri ile özellikleri, mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri, genel avlaklar ve devlet avlakları, avlanmanın yasaklandığı sahalar ve bakanlıkça avlanmanın yasaklandığı sahalarla ilgili hususlarda görüşülerek karara bağlandı" dedi.

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