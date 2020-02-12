Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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