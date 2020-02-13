Siirt’te aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

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Siirt’te bir vatandaş, yoğun kış şartlarından etkilenen yaban hayvanlarının tüketmesi için doğaya yem bıraktı.

Kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen hayvansever 3 arkadaş, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara et bıraktı. 3 arkadaşın bu davranışı takdir topladı.

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