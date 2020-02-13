Siirt'te eğitime kar engeli

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SİİRT'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



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