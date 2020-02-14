Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı

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Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.

Siirt kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri tepsi ve poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı.

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