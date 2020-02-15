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Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı 

DHA

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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