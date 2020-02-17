Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 220 personel ile 2 asayiş köpeğinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği ekipler yaralı birini ambulansa taşıdı ve kaçmak üzere olan birini yakaladı.
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