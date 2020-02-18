Kar ve tipide mahsur kalan 20 minibüs kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda mahsur kalan 20 yolcu minibüsü Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede etkisini gösteren kar ve tipi yağışının halen devam etmesinden dolayı mahsur kalan yolcu minibüsü ve içindeki vatandaşlar güvenli bir şekilde kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

Erzakları almak üzere köylerinde çıkan 20 yolcu minibüsü Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Geçittepe'ye ulaşarak mahsur kalan 20 yolcu minibüsü ve içindeki vatandaşları kurtararak ilçe merkezine ulaştırdı.

Korucu ve öğretmenler için erzak almaya giden 20 yolcu minibüsü ve içindeki vatandaşların Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Pervari ilçemize bağlı Geçittepe grup köy yolunu kullanmak isteyen 20 yolcu minibüsü ile içerisinde bulunan vatandaşlarımız güvenli bir şekilde Pervari ilçemize ulaştırdık. Yolcu minibüslerin mahsur kaldığı yönünde gelen ihbara anında müdahale eden ilçe şantiye şefliğimiz yolcuları araçları ile birlikte kardan kurtarmayı başardılar. İlçelerimizde halen karla mücadele çalışmamız aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.

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