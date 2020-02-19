Siirt'te aç kalan hayvanlar için sokaklara yem bırakıldı

Anne ve iki çocuğu saniyelerle kurtuldu

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Siirt'te 2 vatandaş, soğuk hava ve yağışlardan etkilenen sokak hayvanlarının tüketmesi için sokak aralarına mama bıraktı.

Kent merkezinde iki arkadaş kendi imkanlarıyla aldıkları mamaları sokakta bulunan kedi ve köpeklerin yoğun yaşadıkları alanlara bıraktı. 2 arkadaşın bu davranışı takdir topladı.

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