Siirt’te gıda denetimi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Siirt’te güvenli gıda tüketimi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırın ve pastane başta olmak üzere gıda üretimi yapan işletmelerin denetimi yapılarak, mevzuatta aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine uyarılarda bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlar tarafından görülen olumsuzlukların 174 Alo Gıda Hattına bildirilmesi gerektiğini belirtti. Demirhan, "İl merkezinde ve 6 ilçemizde 12 gıda kontrolü arkadaşımızla denetimler yürütülmektedir. İlimizde bin 300 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bin 300 gıda işletmesi 2019 yılında 2 bin 480 denetim yapılmıştır. Bu 2018 yılına göre gıda denetimleri yüzde 35'lik bir artış oluşturmaktadır. Gıda denetimlerini aralıksız ve büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Gıda denetimleri ve gıda hijyeni ülkemiz için çok önemli hususlardan bir tanesidir. Bizde gıda denetimleri yaparken işletmelerden ricamız yaptıkları işin hassasiyetini ve sorumluluklarını bilerek bu bilinçle üretim yapmaktadırlar. Biz halkımıza en iyi gıdayı sunmak üzere denetimlerimizi aralıksız bir şekilde yürüteceğiz. Denetim yaparken bunu cezalandırmak amacıyla değil işletmelerimizi eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla da yapıyoruz. 2019 yılında yapılan 2 bin 480 denetim sırasında idare para cezası uygun görülen işletmelerimize 105 bin Türk Lirası civarında idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

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