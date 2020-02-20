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Sanatçı Hakan Altun, engelli öğrencilere org gönderdi

İHA

Ünlü ses sanatçısı Hakan Altun, Siirt'te müzik aleti talep eden iki engelli öğrenciye org gönderdi.

Sanatçı Hakan Altun, engelli öğrencilere org gönderdi

Ünlü ses sanatçısı Hakan Altun, Siirt'te müzik aleti talep eden iki engelli öğrenciye org gönderdi.
Siirt 14 Eylül Anadolu Lisesi okuyan işitme engelli Bediha Koçak ile görme engelli Musa Yıldırım, istedikleri müzik aletine ünlü sanatçı Hakan Altun sayesinde kavuştu. Okulda müzik öğretmeni olan Şeyma Yeşilbaş engelli öğrencilerin org istedikleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Danış vasıtasıyla Hakan Altun'a ulaştırdı. Altun, engelli öğrenciler Bediha ve Musa'ya iki org gönderdi.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, okulu ziyaret ederek öğrencilere müzik aletlerini verdi. Öğrencilerin müzik aletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aynı mutluluğa ortak olduklarını belirten Atik, her iki öğrencinin de yaşadıkları mutluluğa duygulandıklarını söyledi. Atik, "Bediha ve Musa çok azimli ve yetenekli iki kardeşimiz. Biri görmeden diğeri de duymadan müziğe dokunuyor. Kendilerini kutluyorum. Ayrıca Hakan Altun'u da bu yaptığı örnek davranışından dolayı kutluyorum. Diğer iş çevresi ve sanat camiasından da aynı duyarlılığı bekliyorum" dedi.
Engelli öğrenci Musa Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ederek, evde de org çalıp şarkı söyleyebileceğini ifade etti.
Okulun öğrencileri mini bir konser verdi. Öğrencilerden Bediha ve Musa da konserde org ve piyano çalarak yeteneklerini ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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